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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da dolandırıcıların bazı adresler adına açtığı sosyal medya hesaplarına soruşturma

AA

Ardahan'da dolandırıcıların bazı adresler adına açtığı sosyal medya hesaplarına soruşturma

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da bazı adresler adına açılan sahte sosyal medya hesaplarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, sahte hesaplar aracılığıyla dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunulduğu yönünde Ardahan Tüketici Hakem Heyetine şikayetlerin artması üzerine savcılık hareket geçti.

Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı "nitelikli dolandırıcılık suçu" soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince çalışma başlatıldı.

Çalışmada, sahte sitelerin dolandırıcılar tarafından Ardahan'daki bazı adresler adına açıldığı, buralarda, piyasa değerinden çok daha düşük fiyatlarla ürünlerin satışa sunulduğu tespit edildi.

Ekipler, dolandırıcıların başka illerden olduklarını belirledi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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