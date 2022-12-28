Ardahan'da öğretmenler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Yunus Emre Anadolu Lisesi öğretmen ile idarecileri, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği kareleri inceleyen eğitimciler; haber, çevre-yaşam ve spor kategorilerinde beğendiği kareleri oyladı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Alacakaranlık ritüeli" karelerini seçen öğretmen ve idareciler, spor kategorisinde ise Fareed Kotb'in "Zirvede yalnız" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Okul müdürü Faruk Kral, fotoğrafların anlamlı olduğunu belirterek, "Üç kategorideki fotoğrafların tamamı da etkileyici karelerden oluşuyor. Kareler çok güzel ve anlamlı. Fotoğraflarda dünyadaki birçok gelişmeyi yeniden görme şansını bulduk. Emeği geçen AA çalışanlarını tebrik ediyoruz." dedi.

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