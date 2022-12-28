Ardahan'da iki kara yolu zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolu kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.

İli Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçişi sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Ardahan-Şavşat kara yolunda ilerlemekte güçlük çeken 3 tır ise Karayollarına ait bakımevi bahçesine park edildi.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksattığını belirterek sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.





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