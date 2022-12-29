Ardahan İlk Derece Mahkemesi Başkanı Görmez, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Naciye Görmez, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Görmez, "çevre-yaşam", "haber" ve "spor" kategorilerinde üç kare için oy kullandı.

Haber kategorisinde Müzahim Zahid Tüzün'ün "Karda iz peşinde", çevre-yaşam kategorisinde Sercan Küçükşahin'in "Kar tünelleri" karelerini seçen Görmez, spor kategorisinde ise Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğraf karesinin etkileyici olduğunu ifade eden Görmez, "Hakikaten kareler birbirinden güzel ve etkileyici. Tercih yapmaktan zorlandım. AA bu güzel ve örnek çalışma ile bizi geçmişe götürdü." dedi.

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