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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Belediyesi, Gürcistan'ın Ahıska kenti ile kardeş şehir olacak

AA

Ardahan Belediyesi, Gürcistan'ın Ahıska kenti ile kardeş şehir olacak

ARDAHAN (AA) - Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, 2023'te Gürcistan'ın Ahıska kenti ile kardeş kent protokolünü hayata geçireceklerini bildirdi.

Demir, Kura Nehri kıyısındaki Lezzet-i Kür mevkisinde gazetecilerle bir araya gelerek yeni yıllarını kutladı.

2023'de hedeflerinde başta Gürcistan'ın Ahıska kenti olmak üzere, Kafkasya bölgesine açılmak hazırlığı olduğunu söyleyen Demir, şunları dile getirdi:

"Ahıska ile kardeş kent protokolünü hayata geçireceğiz. Önümüzdeki yıl, Kafkasya açılımını hızlandırmak istiyoruz. Özellikle Gürcistan toprakları içindeki Ahıska ile kardeş kent protokolünü hayata geçireceğiz. Kardeş kent protokolünü hayata geçirdikten sonra, Kafkasya'daki petrol ve doğal gaz boru hatlarının Anadolu'ya ve Avrupa'ya ilk giriş yeri olan Ardahan'ın bu coğrafya ile daha sıkı ilişkiler kurması gerekiyor. Dolayısıyla bizim Kafkasya ile kültürel ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirerek ilerlememiz gerekiyor."

Ardahan olarak Gürcistan, Tiflis ve Bakü'ye kadar olan bölge ile ilişkileri üst düzeye çıkartmak istediklerini anlatan Demir, " Ticari ateşeler, büyükelçilikler, belediye başkanları ve valiler düzeyinde bu köprüyü kuracağız ki Ardahan'da ekonomik kalkınma ve kültürel iş birliğinin önü açılsın. 2023'te Kafkasya'ya özel önem vereceğiz." diye konuştu.

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