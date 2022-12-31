Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkisini sürdürüyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta soğuk hava etkili oluyor.
Ardahan'da gece yaşanan sıfırın altında 15 derece soğuk hava nedeniyle ev ve iş yerlerinin camları buzlandı.
Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluştu.
- Kars
Kars'ta etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiledi.
Soğuk hava nedeniyle araç camları buz tuttu, bitki ve ağaçlar kırağı ile kaplandı, sulak alanlar dondu.
Bazı vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve halılar örttü.
Sarıkamış ilçesinde de arabaların camları buz tuttu. Küçük dereler kısmen dondu, Keklik Vadisi'ndeki küçük şelalelerde uzun buz sarkıtları oluştu.
Burhan Bozyel, hala kar yağmadığını belirterek, "Bu sene kar yağmadı, küçük şelaleler buz tuttu, geceleri hava çok soğuk oluyor, inşallah kar yağar." dedi.