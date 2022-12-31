Ardahan Valisi Öner'den yeni yıl mesajı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Öner, mesajında, hayata dair acı, tatlı olaylarıyla, sevinçleri, hüzünleriyle bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.



Yeni yıla, yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirten Öner, şunları kaydetti:

"Karşılamakta olduğumuz yeni yılın, aydınlık bir geleceğe adım atılması yolunda kadim bağlarımızı, birlik ve beraberliğimizi güçlendirmesi, başta aziz vatanımız olmak üzere aynı coğrafyada yaşadığımız komşularımıza ve bütün dünyaya huzur ve istikrar getirmesini diliyor, Ardahanlı hemşehirlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın yeni yılını tebrik ediyorum."

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