Ardahan Valisi Öner görev başındaki personelin yeni yılını kutladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, soğuk havada görev başındaki kamu personelinin yeni yılını tebrik etti.

Vali Öner, beraberindeki İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Albay Ramazan Yiğit ile kente görevli kamu personelini ziyaret etti.

Öner, ilk olarak Ardahan-Kars kara yolundaki Çamlıçatak uygulama noktası ziyaretinde jandarmanın yeni yılını kutladı.

Daha sonra sırasıyla 112 Çağrı Merkezi, Ardahan-Göle kara yolundaki polis uygulama noktasını ziyaret eden Öner, son olarak Ardahan Devlet Hastanesi Acil Servisini ziyaret etti.

Burada görevdeki personelin yeni yılını kutlayan Öner, yeni yıla görev başındaki personelle girmek istediğini söyledi.

Bazı görevlerin fedakarlık gerektirdiğini dile getiren Öner, "Bugün siz de görev başındasınız. Yeni yılınızı kutlamak için buradayız. Yeni yılınızı kutlarken, yeni yılın size ve ailenize huzur getirmesini temenni ediyorum." dedi.

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