Ardahan Emniyet Müdürü Hayal, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Hayal, "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerinde tercih yaptı.

Haber kategorisinde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor", çevre-yaşam kategorisinde Orhan Çiçek'in "Yangın müdahalesi" karelerini seçen Hayal, spor kategorisinde ise Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Her fotoğraf karesinin anlamlı olduğunu belirten Hayal, "Geçen yıl da oylamaya katılmıştım. Güzel ve anlamlı kareler yer alıyor. AA bu çalışmasıyla bizi geçmişe götürüyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bunları izlerken, temennimiz ve dileğimiz dünyamız için daha güzel karelerin yer almasıdır." ifadelerini kullandı.

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