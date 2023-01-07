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Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

AA

Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Kars'ta soğuk hava ve kar yağışı etkili oldu.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü Erzurum'da, ağaçlar ve bitkiler kırağıyla kaplandı.

Soğuk hava nedeniyle bazı yollarda ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava ve kar hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuk hava nedeniyle akarsu ve çeşmeler buz tuttu. Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oluyor.

- Kars

Sarıkamış ilçesinde ise akşam etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Beyaz örtüyle kaplanan ilçede, belediye ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı.

Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

- Ağrı

Ağrı’da da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, sabaha doğru kar yağışı etkili oldu. Kısa süreliğine etkili olan kar nedeniyle dağlar beyaz örtüyle kaplandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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