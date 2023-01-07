Yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptılar

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ARDAHAN (AA) - Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, son günlerde etkilisini gösteren dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda dondu.

Gölün, kıyı kesimlerinde buz kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisinde buz üzerinde gezinti yapan vatandaşlardan bazıları buz pateni yapmaya çalıştı.

Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu, AA muhabirine, gölün yüzeyinin donmasıyla her gün yerli ve yabancı turist ağırladıklarını söyledi.

Mart ayına kadar gölün renkli görüntülere sahne olacağını ifade eden Azizoğlu, "Gölümüzün donmasına çok sevindik. Çünkü her gün bölgemize yerli ve yabancı turistin gelmesi demek. Göl üzerinde yapılan her etkinlik ise bölgemizin tanıtımına büyük katkı sunuyor." diye konuştu.

Vatandaşlardan Suat İncedere ise her yıl Çıldır Gölü'nde buz pateni yaptığını belirterek, "Geçen yılda aynı etkinliği yapmıştık. Doğal bir buz pisti elimizde varken bunu değerlendirmek de bizim hakkımız. Bugün de bunun keyfini çıkardık." dedi.

Vatandaşlardan Arif Uzunkaya da Çıldır Gölü üstünde en güzel etkinliklerden birinin buz pateni olduğunu ifade etti.





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