Ardahan Valisi Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Öner, mesajında, teknoloji ve dijitalleşmenin tüm hayatı sardığını, bugünün iletişim dünyasının vatandaşı doğru ve tarafsız habere ulaşmasının önemini daha da arttırdığını belirtti.

Vatandaşların dürüst, güvenilir, hakkaniyetli, kamu çıkarını gözeten ve görevini tüm bu değerler üzerine inşa eden basın-yayın kuruluşlarının güvenilir kaynakları sayesinde doğru ve tarafsız bilgiye ulaştığını vurgulayan Öner, şunları kaydetti:

"Demokrasi kültürünün yerleştirilmesi ve vatandaşın isteklerinin ilgili mercilere aktarılması gibi temel işlevleriyle devlet ve millet arasında bir köprü olan basın-yayın kuruluşları, kamu hizmetlerimizin doğru ve sağlıklı şekilde halka duyurulması için de çaba ve gayret içindedir. Ardahan'ımızın gelişmesi, kalkınması, tanıtımı için göstermiş olduğunuz gayret ve desteklerinizden dolayı ilimiz adına teşekkür ediyorum."

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