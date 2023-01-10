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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gazetecilerle bir araya geldi

AA

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, gazetecilerle bir araya geldi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Valisi Hüseyin Öner, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla kentteki gazetecilerle bir araya geldi.

Kura Nehri kıyısındaki bir restoranda düzenlenen programda konuşan Vali Öner, gazetecilerin yaptığı çalışmalarının önemli olduğunu söyledi.

Gazetecilerin büyük zorluklarla mesleklerini icra ettiğini anlatan Öner, şunları kaydetti:

"Bizim için basın çok önemli, bu nedenle kendilerini destekliyoruz. Basın mensuplarının yaptığı işler çok önemli ve kıymetlidir. Çünkü bütün zorluklara rağmen görevlerini canla başla yapmaya çalışıyorlar. Kentimizin özellikli tanıtımı için basın mensuplarının çok büyük emekleri var. Bugün de bunun için bir araya gelmek istedik. Ardahan'ımızın gelişmesi, kalkınması, tanıtımı için göstermiş olduğunuz gayret ve desteklerinizden dolayı ilimiz adına sizlere teşekkür ediyorum."

Öner, kentte 2022'de yapılan, 2023'de ise yapılması planlara bazı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

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