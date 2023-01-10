Ardahan'da otomobil ile kamyonetin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Onur Beytorun'un kullandığı 25 HB 076 plakalı otomobil, Güney Çevre Yolu'nun Kars Caddesi bağlantı noktasında Cemal Morkoç'un kullandığı 53 ACC 161 plakalı kamyonet ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü Beytorun, ambulansla Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araç geçişine kapatılan Ardahan-Kars yolu kazaya karışan araçların çekilmesiyle yeniden açıldı.
Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.