Dağcılar Ardahan'daki "Şeytan Kalesi"ne yürüdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dağcılar Ardahan'daki "Şeytan Kalesi"ne yürüdü

AA

Dağcılar Ardahan'daki "Şeytan Kalesi"ne yürüdü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Karaçay Kanyonu'nda dağcılar, kayalıkların zirvesindeki tarihi Şeytan Kalesi'ne yürüyüş düzenledi.

Her mevsim ziyaretçi çeken kale ve bölgesi, kışın da sporcularla vatandaşların gezinti adresleri arasında yer alıyor.

Kaleyi yakından tanımak amacıyla Türkiye Dağcılık Federasyonundan 10 kişilik grup, Çıldır ilçesine bağlı Yıldırımtepe köyü mevkisinde bir araya geldi.

Sporcular, Urartular döneminde yapıldığı tahmin edilen kalenin zirvesine, yürüyerek yaklaşık 40 dakikada ulaşabildi.

Federasyon üyelerinden Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, AA muhabirine, Şeytan Kalesi'nin bölgenin önemli tarihi mekanlarından biri olduğunu söyledi.

Kaleyi tanıtmak için ciddi gayretlerin gösterildiğini belirten Yılmaz, "Bizim de amacımız bu etkinlikle farkındalık oluşturmaktır. Biz istiyoruz ki memleketimiz Ardahan ve Çıldır'ın tüm güzellikleri bilinsin. Ardahan dışından olanlara bu güzellikleri aktarabilelim istiyoruz. Buralar güzel ve doğal yapısı çok değerli." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atlı kızak yapılan Çıldır Gölü'nde yazın da tekne turları düzenlenecek
YEREL HABERLER Atlı kızak yapılan Çıldır Gölü'nde yazın da tekne ...
Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler eğlenceli zaman geçiriyor
YEREL HABERLER Buzla kaplı Çıldır Gölü'ne gelen turistler eğlenceli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.