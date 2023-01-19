Ardahan'da hemşireler AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Devlet Hastanesinde görevli hemşireler, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Başhemşire Ayla Kara ve mesai arkadaşları, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Spor kategorisinde Hilmi Tunahan Karakaya'nın "Bulutlarda dolaşmak", haberde Günay Nuh'un "Görev çağırıyor" başlıklı fotoğraflarını seçen hemşireler, çevre-yaşamda ise Esra Hacioğlu Karakaya'nın "Gözün gördüğü, kalbin bildiği" karelerine oy verdi.

Başhemşire Kara, fotoğraflarda emeği geçenleri tebrik ederek, "Örneğin haber kategorisindeki fotoğraf, mesai arkadaşlarımızın hangi şartlarda çalıştığını gösteren çok anlamlı bir kare. Dolayısıyla hepsi bir birinden anlamlı ve değerli. Bu nedenle seçmekten zorlandık." dedi.

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