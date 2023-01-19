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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da farklı meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

AA

Ardahan'da farklı meslek gruplarından oluşan koro ilk konserini verdi

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da farklı meslek gruplarından oluşan Halk Eğitim Merkezi Korosu, ilk konserini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü öncülüğünde yürütülen "Şarkılar Bizi Söyler Biz de Şarkı Söyleriz" projesi kapsamında kentte, kurum müdürü, öğretmen, usta öğretici gibi farklı meslek gruplarında çalışanlardan Halk Eğitim Merkezi Korosu oluşturuldu.

Yaklaşık 2 ay eğitim alan koro, ilk konseri için 23 Şubat İlkokulu Konferans Salonu'nda sahne aldı. Vali Hüseyin Öner, Belediye Başkanı Faruk Demir, Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut ve vatandaşların izlediği konser, beğeni topladı.

Öner, burada yaptığı konuşmada, konseri beğenerek dinlediğini söyledi.

Kısa sürede önemli başarı sağlayan koroyu tebrik eden Öner, "Gayet güzel bir performanstı. Ardahan'da radyo kuracak olursak 'yurttan sesler korosu' ya da 'Türk sanat müziği korosu' hazır. 2 aylık bir sürede bu kadar önemli başarı sağlayan koroyu tebrik ediyorum. Çok iyi bir performans, çok beğendik. Türk sanat müziğini çok severim. Bilhassa ben çok mutlu oldum. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanlığın bu projesi çok anlamlı." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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