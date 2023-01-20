Doğu Anadolu'da öğrenciler karnelerini aldı

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Iğdır, Erzincan, Ağrı ve Kars'ta öğrenciler, törenle karnelerini aldı.

Erzurum'da Palandöken Nihat Kitapçı İlkokulunda düzenlenen törene katılan Vali Okay Memiş, öğrencilere karnelerini dağıttı, çeşitli hediyeler verdi.

Memiş, sohbet ettiği çocuklardan ara tatilde bol bol eğlenmelerini istedi.

Talep eden öğrencilerin Palandöken Kayak Merkezi'nde ücretsiz kayak yapabileceğini hatırlatan Memiş, şöyle konuştu:

"Örgün eğitimde 167 bin öğrenci ve 11 bin 500 öğretmen ara tatile girdi. Erzurum'da eğitim ve öğretimde çocuklarımızı çok iyi yetiştirmeye gayret ediyoruz. Çocuklarımıza hem pozitif bilimler ışığı altında bütün bilimsel eğitimleri veriyoruz hem de manevi ve milli değerlerimizle farkındalıkla büyümesi için çok gayret ediyoruz."

Vali Memiş, devletin rutin programı haricinde Erzurum'da Değerler Eğitimi (ERDEM) ve Erzurum'da Başarıları Artırma Projesi (ERBAP) gibi çok özel ve önemli projelerin olduğunu anlattı.

Törene, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan da ilçede karne sevinci yaşayan tüm ilkokul birinci sınıf öğrencilerine 2023'ün en iyi açılış yapan animasyon filmi olan, TRT ortak yapımı "Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa" sinema filmi bileti hediye etti.

- Ardahan

Ardahan'da 16 bin 765 öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi.

Vali Hüseyin Öner ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, TOKİ Mehmet Akif Ersoy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini dağıttı.

Öğrencilerden tatillerini iyi geçirmelerini isteyen Öner, "Bir yarıyılı geride bıraktık. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Bu dönemi iyi ve verimli değerlendirmenizi istiyoruz. Öğretmen ve annelerin öneri ve tavsiyelerini dikkate alın." diye konuştu.

Öner ile Bulut, öğrencilere karnelerinin yanı sıra kitap ve benzeri hediyeler de verdi.

- Kars

Kars'ta da 552 okulda 60 bin 590 öğrenci karne aldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Kazım Karabekir Paşa İlkokulundaki törende, öğrencilere karnelerini dağıttı.

Eğitim, öğretim yılını yarıladıklarını ifade eden Öksüz, "Okullarımızda öğrencileri hayata hazırlıyoruz, eğitim süreci bir ülkenin kalkınmasında çok önemli okullarda öğrencilerimizi bilim ışığında geliştirmeye, yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Öksüz, daha sonra öğrencilerle sohbet etti.

- Erzincan

Erzincan'da 49 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.

Yarıyıl tatili dolayısıyla TOBB Binali Yıldırım Kız Anadolu İmam Hatip ve Güzel Sanatlar lisesinde düzenlenen törende, Vali Vekili Mehmet Deniz Arabacı, Belediye Başkanı Bekir Aksun, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, öğrencilere karne dağıttı, kitap hediye etti.

İl Milli Eğitim Müdürü Gün, 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik kamplar yaptıklarını ve öğrencilerin etkinliklerle güzel vakit geçireceğini belirtti.

Karnelerin dağıtımı sonrası Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri konser verdi.

- Ağrı

Ağrı'da 153 bin 189 öğrenci karne aldı.

Yavuz Selim İlkokulundaki karne dağıtım törenine katılan Vali Osman Varol, öğrencilerle bir araya geldi.

Vali Varol, öğrencilere karnelerini dağıtıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Iğdır

Iğdır'da ise 308 okulda yapılan törenlerle 55 bin öğrenci karne aldı.

Karnelerini alan öğrenciler büyük mutluluk yaşadı.

Kentte 3 bin 469 öğretmen de yarıyıl tatiline girdi.

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