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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

AA

Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Kentte sabah başlayan sis, akşam etkisini artırdı. Ardahan Kalesi, Tarihi Ardahan Köprüsü ve Kura Nehri mevkisini kaplayan sis, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Vatandaşlardan Aykut Yıldız, AA muhabirine, sisin akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladığını belirtti.

Yıldız, sisin bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdüğünü bu nedenle sürücülerin tedbirli olması gerektiğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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