Ardahan'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan sis, görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Kentte sabah başlayan sis, akşam etkisini artırdı. Ardahan Kalesi, Tarihi Ardahan Köprüsü ve Kura Nehri mevkisini kaplayan sis, Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.
Vatandaşlardan Aykut Yıldız, AA muhabirine, sisin akşam saatlerinde yeniden etkili olmaya başladığını belirtti.
Yıldız, sisin bazı noktalarda görüş mesafesini düşürdüğünü bu nedenle sürücülerin tedbirli olması gerektiğini dile getirdi.