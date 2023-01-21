Ardahan'da sömestr tatilini fırsat bilen çocuklar kızak keyfi yaşadı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesinde, yarıyıl tatilini fırsat bilen çocuklar kızaklarla kayarak eğlendi.

Yeterli kar yağışının olmadığı ilçede dondurucu soğukların hakim olması nedeniyle göl ve akarsularda buzlanma meydana geldi.

Yarıyıl tatilini fırsata çeviren çocuklar, ilçenin Çayırbaşı köyündeki buzla kaplı derelerde yanlarında getirdikleri kızaklarla kayarak keyifli anlar yaşadı.

Çocuklardan Çağdaş Bağıoğlu, AA muhabirine, yarıyıl tatiline sevindiklerini belirterek, "Bu dere her yıl donar biz de bunun üstünde kayarak eğleniriz. Bugün de arkadaşlarımızla birlikte kaymanın keyfini yaşamak istedik." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.