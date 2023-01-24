Sevimli ev kedisi "Tarçın" Çıldır Gölü'nün buz kaplı yüzeyiyle tanıştı

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ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Kışın yerli ve yabancı turistleri ağırlayan Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde bir ziyaretçi, kedisi "Tarçın" ile gezinti yaptı.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buzla kaplandı.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesi Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bölgeye gelen çok sayıda turist burada çeşitli etkinliklerle eğlenceli vakit geçiriyor.

Gölün buzlu yüzeyine çıkan turistler, atlı kızağa binmenin yanı sıra, buz hokeyi, buz pateni ve benzeri etkinliklerle yürüyüş yapıp hatıra fotoğrafı çekiyor.

Bölgeyi çocuklarıyla ziyaret eden bazı aileler, yanlarında evde baktıkları can dostlarını da getiriyor.



Tokat'tan gelen ziyaretçilerden Emre Bayrak da "Tarçın" isimli kedisi ile buz üstünde gezmenin keyfini yaşadı.

Üşümemesi için kıyafet giydirilen Tarçın, ilk başta tedirgin olsa da alıştıktan sonra gölün yüzeyinde bir süre gezdi.

Bazı ziyaretçiler de sevimliliğiyle dikkati çeken kediyi görüntülemeye çalıştı.

- " Ortam çok güzel ve etkileyici"

Bayrak, AA muhabirine, buzla kaplı Çıldır Gölü'nün ortamını kedisi ile paylaşmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Bu doğa olayını ailesi ve kedisi ile yaşamak için Çıldır Gölü'ne geldiğini belirten Bayrak, "Aslında ben daha önce de geldim. Bu kez ailem ve Tarçın'ı da getirdim. İlk olarak biraz korktu ancak yavaş yavaş alıştı. Buz kaydığı için korkuyor. Patileri tutmuyor. Ortam çok güzel ve etkileyici. Herkesin buraları görmesini, buz üstünde gezmesini isterim. Anlatılmaz ancak yaşanır. Burada çok güzel mükemmel bir ortam var." diye konuştu.

Bayrak, fırsat buldukça Çıldır Gölü'ne gelmeye çalıştığını belirtti.

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