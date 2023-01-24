Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta yoğun sis ile dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.

Ardahan'da gece başlayan ve etkisini sürdüren sis nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü.

Özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ağaçlarda kırağı, yollarda buzlanma meydana geldi.

Trafik ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

- Kars



Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi dondu.

Dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan barajın yüzeyi görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.