Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu

ARDAHAN (AA) - Ardahan ve Kars'ta yoğun sis ile dondurucu soğuklar nedeniyle buzlanma oluştu.
Ardahan'da gece başlayan ve etkisini sürdüren sis nedeniyle birçok noktada görüş mesafesi düştü.
Özellikle Kura Nehri ve Ardahan Kalesi bölgesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle ağaçlarda kırağı, yollarda buzlanma meydana geldi.
Trafik ekipleri, sis ve buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.
- Kars
Büyük sulama projeleri alanlarının dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme, kullanma suyu ihtiyacının karşılanması hedefiyle yapılan Kars Barajı'nın yüzeyi dondu.
Dondurucu soğukların etkisiyle buz tutan barajın yüzeyi görüntülendi.