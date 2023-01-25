Buzla kaplı göl üzerindeki test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Buzla kaplı göl üzerindeki test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti

AA

Buzla kaplı göl üzerindeki test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti

ARDAHAN (AA) - Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde bir araç firmasının düzenlediği test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Kıl Çadırı mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bir firma da buz üzerindeki performansını test etmek için otomobili donmuş göl üzerine çıkardı.

Aracın test sürüşüne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz ve öğrencileri de bir süre eşlik etti.

Antrenör Yılmaz, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde daha önce de buz pateni yaptığını söyledi.

Bu yıl da aynı ortamı yaşamak için Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerim ile doğal buz pistinde kaymak istedik. Çok güzel bir ortam. Buz kalınlığının yeterli seviyede olması nedeniyle bu bölgede araçlar bile çıkabiliyor. Biz de buzun üstünde bu keyfi yaşadık." dedi.

- Gölün Kars tarafında turistler eğlenceli zaman geçiriyor

Çıldır Gölü'nün Kars sınırındaki bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, eğlenceli zaman geçiriyor.

Arpaçay ilçesinin Kütük Ev mevkisine gelen turistler, buz üzerinde yürüdü, atlı kızakla gezinti yaptı.

Göl üzerine çıkan köpekler de Eskimo usulü balık avcılığı yapan vatandaşların ağlarından düşen balıklarla karınlarını doyurdu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili oldu
YEREL HABERLER Ardahan ve Kars'ta sis ile dondurucu soğuklar etkili ...
Ardahan'da gümrük işlemlerini hızlandırmak için Zirai Karantina Müdürlüğü kuruldu
YEREL HABERLER Ardahan'da gümrük işlemlerini hızlandırmak için Zirai ...
Sevimli ev kedisi "Tarçın" Çıldır Gölü'nün buz kaplı yüzeyiyle tanıştı
YEREL HABERLER Sevimli ev kedisi "Tarçın" Çıldır Gölü'nün buz kaplı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.