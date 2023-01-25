Buzla kaplı göl üzerindeki test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti

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ARDAHAN (AA) - Yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'nde bir araç firmasının düzenlediği test sürüşüne sporcular da patenle eşlik etti.

Ardahan ile Kars arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, dondurucu soğukların etkisiyle büyük oranda buz tuttu.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Kıl Çadırı mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Bir firma da buz üzerindeki performansını test etmek için otomobili donmuş göl üzerine çıkardı.

Aracın test sürüşüne Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görevli buz pateni antrenörü Leyla Yılmaz ve öğrencileri de bir süre eşlik etti.

Antrenör Yılmaz, AA muhabirine, Çıldır Gölü'nde daha önce de buz pateni yaptığını söyledi.

Bu yıl da aynı ortamı yaşamak için Çıldır Gölü'ne geldiklerini ifade eden Yılmaz, "Öğrencilerim ile doğal buz pistinde kaymak istedik. Çok güzel bir ortam. Buz kalınlığının yeterli seviyede olması nedeniyle bu bölgede araçlar bile çıkabiliyor. Biz de buzun üstünde bu keyfi yaşadık." dedi.

- Gölün Kars tarafında turistler eğlenceli zaman geçiriyor

Çıldır Gölü'nün Kars sınırındaki bölgeleri ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, eğlenceli zaman geçiriyor.

Arpaçay ilçesinin Kütük Ev mevkisine gelen turistler, buz üzerinde yürüdü, atlı kızakla gezinti yaptı.

Göl üzerine çıkan köpekler de Eskimo usulü balık avcılığı yapan vatandaşların ağlarından düşen balıklarla karınlarını doyurdu.

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