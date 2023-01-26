Termometrelerin sıfırın altında 25'i gösterdiği Ardahan'da esnaf güvercinleri besledi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için esnaf yemleme yaptı.

Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 25 derece ölçüldüğü Ardahan'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiledi.

Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi haline gelen güvercinler de havaların soğumasıyla yiyecek bulmakta güçlük çekti.

Parka giden duyarlı esnaf, güvercinler için yemleme yaptı.

Esnaf Melih Aktürk, AA muhabirine, kentin en soğuk günlerden birini yaşadığını, güvercinlerin de yem bulmakta zorlandığını söyledi.

Soğukların yaşamı olumsuz etkilediğini ifade eden Aktürk, "Hayvanlar dışarıda, aç kalmamaları için yemleme yaptık. Hayvanları sevmek lazım, onların aç kalmaması için çalışmak gerek." dedi.

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