Ardahan'da ruhsatsız silah operasyonu

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçükaltınbulak köyünde, ruhsatsız silah bulunduran şüpheli hakkında işlem başlatıldı.



İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükaltınbulak köyünde bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 foto kapan ve 1 gece görüş dürbünü ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.



Ruhsatsız silah bulunduran şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.