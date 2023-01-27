Ardahan'da ruhsatsız silah operasyonu

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın Göle ilçesine bağlı Küçükaltınbulak köyünde, ruhsatsız silah bulunduran şüpheli hakkında işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Göle İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Küçükaltınbulak köyünde bir adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, ruhsatsız 2 av tüfeği, 2 tabanca, bir kurusıkı tabanca, 2 foto kapan ve 1 gece görüş dürbünü ile silahlara ait mühimmat ele geçirildi.
Ruhsatsız silah bulunduran şüpheli hakkında işlem başlatıldı.