Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlülerine yardım

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da denetimli serbestlik yükümlüleri ile çocuklarına kışlık elbise, gıda ve kırtasiye yardımı yapıldı.

Ardahan Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Karabulut, Denetimli Serbestlik Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Sarıoğlu, Koruma Kurulu üyeleri, Türk Kızılay, Ardahan Ziraat Odası ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın katkılarıyla "Bir İyilik Bir İnsan Demek" projesini hayata geçirdi.

Projeyle yükümlülerin tekrar suça sürüklenmesinin önlenmesi, toplumla uyumlu yaşayarak saygın ve eşit muamele görmeleri, yaşamlarını bağımsız idare ettirebilmeleri amaçlanıyor.

Ailelerin bütçelerine katkı sağlanması ve aileler ile kurum arasında gönül köprülerinin kurulmasının hedeflendiği proje kapsamında, 21 aile ve 30 çocuğa kışlık elbise, kitap ile gıda yardımı yapıldı.



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