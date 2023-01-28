Soğuk hava ve karın etkili olduğu Ardahan'da vatandaşlar güvercinleri besledi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da soğuk hava ve kar nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinler için vatandaşlar yem attı.



Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü kentte, dondurucu soğuklar ile kar yaşamı olumsuz etkiledi.

Milli Egemenlik Parkı'nın simgesi olan, karlı ve soğuk havada yiyecek bulmakta güçlük çeken güvercinleri vatandaşlar besledi.

Vatandaşlardan İsmet Başdemir, kentte yaşanan soğuk ve kar nedeniyle güvercinlerin yem bulmakta zorlandığını söyledi.

Bu nedenle yemleme yaptığını anlatan Başdemir, "Havalar zaten çok soğuk. Bugün de kar yağışı etkili oldu. Biz de insanlık görevimizi yapmaya çalışıyoruz. Her gün yem vermeye çalışıyorum." diye konuştu.

Halil Bulutlar da güvercinlere yem verdiğini ve onları beslemenin kendisini mutlu ettiğini kaydetti.





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