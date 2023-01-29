Buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde Kafkas dansı gösterisi

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ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahan yöresel halk oyunları ekibinin bazı üyeleri, Ardahan-Kars sınırlarındaki Çıldır Gölü'nün buzla kaplı yüzeyinde Kafkas dansı gösterisi yaptı.

Gölün, Ardahan'ın Çıldır ilçesinin Atalay mevkisindeki kıyısında buz kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Bölgeye gelen çok sayıda yerli ve yabancı turist, burada atlı kızak binip, paten kayarak vakit geçiriyor.

Bölgenin doğal güzelliğine dikkati çekmek isteyen yöresel halk oyunları ekibinden Uğur Aktürk, Gamze İnci Türkoğlu ve Sıla Çetin de buzla kaplı göl üzerinde sıra dışı bir gösteri yaptı.

Dansçılar, güneşli havada, karla kaplı dağların manzarası önünde gösterilerini sergiledi.

Kaygan zeminde hareketleri oldukça zor olan yöresel oyunları müzik eşliğinde sergileyen ekibin performansı turistlerden beğeni aldı.

- "Buzda oyun zordu ama keyifliydi"

Gamze İnci Türkoğlu, AA muhabirine, Ardahan ve Çıldır ilçesinin tanıtımı amacıyla çeşitli etkinlikler yaptıklarını söyledi.

Bugün gösteri için Çıldır Gölü'nü tercih ettiklerini ifade eden Türkoğlu, "Buz üstünde oyun zordu ama bir o kadar da keyifliydi. Ardahan'dan, Çıldır Gölü'nden herkese selam vermek için buradayız. Buzla kaplı gölün keyfini çıkarıyoruz. Yerli ve yabancı turistlerimizle burası çok güzel. Herkesi buraya bekliyoruz." diye konuştu.

Uğur Aktürk de bölgenin güzelliğine dikkati çekmek için gösteri yaptıklarını anlattı.

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