Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, sürücülere zor anlar yaşatıyor.
Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar yağışı, yüksek kesimler başta olmak üzere şehrin bazı noktalarında tipiye dönüştü.
Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle sürücüler yollarda güçlükle ilerliyor.
Karayolları ekipleri, Ardahan-Çıldır kara yolu ve kentin ana arterlerinde ulaşımın aksamaması için tuzlama ve kar temizleme çalışması yapıyor.
Ekipler, özellikle Ardahan-Şavşat-Çıldır ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarını kullanacak sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.