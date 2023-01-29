Ardahan-Şavşat kara yolunda zincirsiz tır geçişlerine izin verilmiyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolu, kar yağışı ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle zincirsiz tır geçişlerine kapatıldı.
Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı olumsuz etkiliyor.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve tipi gece saatlerinde etkisini arttırdı.
Bunun üzerine ekipler, söz konusu yolu zincirsiz ilerleyen tırların geçişine kapattı.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.