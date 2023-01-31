Doğu Anadolu'da kar yerini soğuk havaya bıraktı

ERZURUM (AA) - Doğu Anadolu Bölgesi'nde iki gündür aralıklarla yağan karın ardından soğuk hava etkili oluyor.
Bölgede gece hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 12, Erzurum ile Kars'ta 9, Ağrı ve Erzincan'da 4, Ağrı'da ise 1 derece ölçüldü.
Soğukların etkisiyle Erzurum'da yol ve kaldırımlarda buzlanma meydana geldi, araç camları dondu.
Ekiplerin kara yollarında tuzlama çalışmaları devam ediyor.
Palandöken Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 46 santimetre ölçüldü.
Karla kaplanan Ardahan ve Ağrı'da da dondurucu soğuklar etkili oldu.
Ağrı'da ise belediye ve Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde ulaşımın aksamaması için karla mücadele çalışması başlattı.