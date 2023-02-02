Erzurum, Ardahan, Ağrı ve Tunceli'de 1799 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor

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ERZURUM (AA) - Erzurum, Ardahan, Ağrı ile Tunceli'de kar ve tipi nedeniyle 1799 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Erzurum'da aralıklarla devam eden kar, gece şiddetini artırdı. Yoğun kar nedeniyle 1439 mahalle ile mezra yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kapalı yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye belediyeleri il merkezinde, Karayolları ekipleri de sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütüyor.

- Ardahan

Ardahan'da kar ve yer yer tipi nedeniyle ilçelerden Posof'ta 4, Damal'da 3, Çıldır'da ise 5 köy yolu kapandı.



Ekipler, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışma yapıyor.



- Ağrı

Ağrı'da 4 gündür aralıklarla etkili olan kar ve tipi dolayısıyla Patnos ilçesinde 92, il merkezinde ise 5 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi ekipleri, yolların açılması için karla mücadele çalışması yürütüyor.

- Tunceli

Tunceli'de de kar ve tipi nedeniyle il merkezinde 45, ilçelerden Çemişgezek'te 10, Hozat'ta 22, Mazgirt'te 48, Nazımiye'de 21, Ovacık'ta 36, Pertek'te 28, Pülümür'de 41 olmak üzere 251 köy yolu ulaşıma kapandı.

Karla mücadele ekipleri, kapalı köy yollarını açmak için çalışma başlattı.

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