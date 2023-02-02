Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.



Bölgede bir süredir devam eden ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Tipi ve kar, yüksek kesimlerdeki yollarda görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il geneli kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.