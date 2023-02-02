Ardahan-Şavşat kara yolu ağır tonajlı araçlara kapatıldı

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.
Bölgede bir süredir devam eden ve sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kentin yüksek kesimlerinde tipiye dönüştü. Tipi ve kar, yüksek kesimlerdeki yollarda görüş mesafesini büyük ölçüde düşürdü.
Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı.
Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, il geneli kar ve yoğun tipinin ulaşımı aksatması nedeniyle sürücülerin takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmalarını istedi.