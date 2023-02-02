Karla kaplanan Ardahan il merkezi dronla görüntülendi

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ARDAHAN (AA) - Gün boyu kar yağışının etkili olduğu Ardahan il merkezi dronla görüntülendi.

Kentte gün boyu etkisini sürdüren kar, etrafı beyaz örtüyle kapladı.

Kar kalınlığının 12 santimetreyi bulduğu kentte, belediye ekipleri iş makineleri desteğinde karla mücadele çalışması yürütüyor.

Belediye Başkanı Faruk Demir, AA muhabirine, dün akşam başlayan kar yağışının sabah etkisini arttırarak devam ettiğini söyledi.

Ekiplerin sabah erken saatlerde çalışma başlattığını ifade eden Demir, "Amacımız kent merkezinde ulaşımın aksamadan sürmesini sağlamak. Kar yağışı devam ediyor. Ara verdiği anlarda ekipler çalışma başlatıyor. Çalışmalarımız özellikle ana cadde ve trafiğin yoğun olduğu noktalarda sürüyor." dedi.

Demir, bazı noktalarda ise buzlanmayı önlemek amacıyla tuzlama çalışması yapıldığını belirtti.

Karla kaplanan il merkezi, Ardahan Kalesi ve Kura Nehri bölgesi dronla görüntülendi.









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