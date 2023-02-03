Ardahan'da zincirsiz tır geçişine kapatılan yollar açıldı

ARDAHAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ulaşım normale döndü.
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün zincirsiz tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.
Çalışmaların tamamlandığı yollarda ulaşım normale döndü.
Öte yandan Kars'ın Arpaçay ilçesinde da kardan kapanan 16 köy yolu, ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.