Ardahan'da zincirsiz tır geçişine kapatılan yollar açıldı

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ARDAHAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle zincirsiz tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar ve tipi, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün zincirsiz tır geçişine kapatılan Ardahan-Şavşat ve Türkgözü-Posof-Damal kara yollarında ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Çalışmaların tamamlandığı yollarda ulaşım normale döndü.

Öte yandan Kars'ın Arpaçay ilçesinde da kardan kapanan 16 köy yolu, ekiplerinin çalışmasıyla açıldı.

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