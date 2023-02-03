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Ardahan, Kars ve Ağrı’da kar nedeniyle kapanan 165 köy yolu ulaşıma açıldı

AA

Ardahan, Kars ve Ağrı’da kar nedeniyle kapanan 165 köy yolu ulaşıma açıldı

ARDAHAN (AA) - Doğu Anadolu Bölgesinde Ardahan, Kars ve Ağrı'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 165 köy yolu ulaşıma açıldı.

Kentin yüksek noktalarında İl Özel İdaresi ekiplerince karla mücadele çalışması yürütülüyor.

Ekipler, başta Çıldır ilçesindeki 7 köy yolu olmak üzere tüm kapanan köy yollarındaki çalışmayı tamamladı.

Karla mücadelenin ardından Ardahan'da kapanan 11 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı.

- Kars

Kars'ta kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 49 köy yolundan 42'si ulaşıma açıldı.

İl Özel İdaresi ekipler karla mücadele çalışmasını sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının bazıları ulaşıma açıldı.

Kar ve tipi nedeniyle kapalı bulunan 7 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma sürüyor.

Açılan yollarda ekipler yol genişletme çalışması yürütüyor.

- Ağrı

Ağrı’da aralıklarla etkili olan kar yağışı kırsalda ulaşımı olumsuz etkiliyor.

Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan 131 köy yolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekiplerin çalışmaları sonucu 112 köye ulaşım sağlandı, 19 köy yolunda da karla mücadele çalışması devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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