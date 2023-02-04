Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Yalnızçam Kayak Merkezi'nde, yağışın ardından kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezon açıldı.



Kayakseverler, 5 pisti bulunan merkezde kayak ve snowboard yaparak keyifli zaman geçirdi.

Sezonun ilk gününde kayak yapan İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, geç de olsa açılan sezonun keyfini yaşadıklarını söyledi.

Kar yağışının ardından, öğrencilere yönelik geçen yıl hayata geçirdikleri kayak projelerini bu sezon da devam ettirmek istediklerini belirten Bulut, "Amacımız kayak sezonunda çocukları ve aileleri kayakla tanıştırmak." dedi.

Merkezin Özel İdare Sorumlusu Hükümdar Baydar da yarından itibaren yine kar beklediklerini, yağışın kayağa talebi daha da artıracağını kaydetti.







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