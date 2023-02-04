Ardahan ve Kars'ta karla mücadele çalışması sürüyor

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ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan ve Kars'ta etkili olan kar yağışının ardından karla mücadele çalışması devam ediyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Mevkisi'nde tipi etkili oluyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği ekiplerince, yolda ulaşımın aksamaması için kar savurma ve greyder ile çalışma yürütülüyor.

Ekipler, tipinin akşam saatlerinde yüksek kesimlerde etkisini artırdığını belirterek, özellikle buzlanmadan dolayı sürücülerin tedbirli olmasını istedi.

Öte yandan İl Özel İdaresi ekiplerince de belirli yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı.

- Kars

Kars'ta da İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Sarıkamış ve Kağızman'da ulaşıma kapanan 7 köy yolu ekiplerin çalışması sonucu ulaşıma açıldı.

Kars-Iğdır kara yolunda etkili olan sis nedeniyle de sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

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