Ardahan, Kars ve Ağrı'daki arama kurtarma ekiplerinin deprem bölgesine sevki sürüyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan, Kars ve Ağrı'daki arama kurtarma ekiplerinin, depremden etkilenen illere sevkine devam ediliyor.

Ardahan Valiliğinden yapılan açıklamada, AFAD, UMKE, jandarma ve diğer kurumlar olmak üzere toplam 16 araç ile 46 personelin deprem bölgesine görevlendirildiği bildirildi.

Açıklamada, depremin yaralarının sarılması amacıyla Valilik ve AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde yardım kampanyası başlatıldığını ifade edildi.

Ağrı'da ise 9 AFAD, 8 UMKE, 7 belediye ekibi ile 7 arama kurtarma gönüllüsü, 5 araç, 4 ambulans, 12 sağlık görevlisi ve 1 mobil aşevi deprem bölgesine gönderildi.

Doğubayazıt ilçesinde bir iş insanı arama kurtarma ekipleri için deprem bölgesine 2 bin 880 çift iş eldiveni gönderdi.

Kars'ta AFAD İl Müdürlüğünden 1 araç, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı UMKE'den 1 araç ile 5 personel, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 6 kişilik JAK timi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden 2 araç, 8 personel, Aile ve Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğünden 1 araç ve 12 personel deprem bölgesine intikal etti.

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