Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında 2 gündür ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tipinin yoğunlaştığı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Buzlanma nedeniyle Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Damal mevkisinde kayan 2 tır ile bir kamyonet karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.