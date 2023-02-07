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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

AA

Ardahan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat ile Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor.

Kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat ile Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Damal-Posof-Türkgözü kara yollarında 2 gündür ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Tipinin yoğunlaştığı yollarda zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Buzlanma nedeniyle Damal-Posof-Türkgözü kara yolunun Damal mevkisinde kayan 2 tır ile bir kamyonet karayolları ekiplerince kurtarıldı.

Karayolları 183. Şube Şefliği yetkilileri, yüksek noktaların tamamında kar ve yoğun tipinin görüş mesafesini düşürdüğünü, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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