Ardahanlı kursiyerler depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler, depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için Ardahan'da başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten kursiyerler de ürettikleri atkı, bere, patik, kazak ve çorapları, çocuklarının biriktirdiği harçlıklarla deprem bölgesine gönderiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ve bölgedeki ihtiyaçların hızlı ve verimli şekilde yerine getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine gelen taleplere göre il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde çalışma yapıldığını ifade eden Bulut, "Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde el örgüsü atkı, bere, çorap, patik ve kazak yapılıyor. Posof ilçemizdeki halk eğitimde kaban ve mont üretimini yapıyoruz. Diğer ilçelerde başka çalışmalar yapılıyor." dedi.





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