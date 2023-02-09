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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahanlı kursiyerler depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor

AA

Ardahanlı kursiyerler depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor

ARDAHAN (AA) - Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğündeki kursiyerler, depremzedeler için atkı, bere, patik ve kazak örüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yaralarının sarılması için Ardahan'da başlatılan yardım çalışmaları devam ediyor.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet yürüten kursiyerler de ürettikleri atkı, bere, patik, kazak ve çorapları, çocuklarının biriktirdiği harçlıklarla deprem bölgesine gönderiyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, depremin acısını yüreklerinde hissettiklerini ve bölgedeki ihtiyaçların hızlı ve verimli şekilde yerine getirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

Kendilerine gelen taleplere göre il ve ilçelerdeki halk eğitim merkezlerinde çalışma yapıldığını ifade eden Bulut, "Ardahan Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde el örgüsü atkı, bere, çorap, patik ve kazak yapılıyor. Posof ilçemizdeki halk eğitimde kaban ve mont üretimini yapıyoruz. Diğer ilçelerde başka çalışmalar yapılıyor." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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