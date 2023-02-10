Ardahan'da orman köylüleri yakacak odunlarını depremzedelere gönderdi

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'daki orman köylüleri, "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen illere yakacak odunlarını gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen depremzedeler için il merkezine bağlı bazı köylerde yardım kampanyası başlatıldı.

Orman köylüleri, muhtarlıklar öncülüğünde kış için ayırdıkları odunları çuvallarla yükledikleri kamyonla deprem bölgesine ulaştırdı.

Yalnızçam Hasköy Köyü Muhtarı Özkan Gültekin, AA muhabirine, depremin ardından Malatya'ya gittiğini, yaşananlara şahit olduğunu söyledi.

Bölgedeki duruma ilişkin ihtiyaçları gözlemlediğini ifade eden Gültekin, "Köylülerimle birlikte böyle bir istişare yaptık. Sağ olsun hepsi gerekli duyarlığı gösterdi. Herkes kendine ait ayırdığı yakacak odunun bir miktarını özenle parçaladı ve çuvallara doldurdu. Kamyonlara yüklenen odunlar bölgeye gönderildi." dedi.

Uzunova Köyü Muhtarı Okan Ulutaş da birlikte hareket etme gününü yaşadıklarını belirterek, "Biz de Ardahan'dan, köylerimizden, elimizden geldiğince yardım yapmaya çalışacağız. Amacımız oradaki mağduriyetin en kısa sürede giderilmesidir." ifadelerini kullandı.

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