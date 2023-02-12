Ardahan'da variller depremzedeler için sobaya dönüşüyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da Kazım Karabekir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenleri, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlere gönderilmesi için çadır içi ve dışında kullanılmak üzere varillerden soba hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Ardahan'daki tüm kurumlar ve vatandaşlar depremzedelere destek için seferber oldu.

Bu kapsamda kıyafet, ekmek ve benzeri ürünler üreten ve kumanya hazırlayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ekipleri, çadır içi ve dışında kullanıma uygun varillerden 2 ayrı çeşit soba üretimine başladı.

Okulun öğretmenleri kent genelinde topladıkları varilleri metal bölümünde sobaya dönüştürüp, üzerine de "Geçmiş Olsun" notunu düşüyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığının talimatıyla hızlıca harekete geçerek hafta sonu öğretmenler, hafta içi de öğrencilerle soba yapıldığını söyledi.

"Asrın felaketi" ile karşı karşıya olunduğunu anımsatan Bulut, "Herkes taşın altına elini koymuş durumda. Bütün birimlerimizle sahadayız." dedi.

Bakanlık talimatıyla hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını ifade eden Bulut, şunları kaydetti:

"Varilleri sobaya dönüştürme işlemini başlattık. Şu an meslek liselerimiz bu alanda adeta seferber oldu. Deprem bölgesindeki çadırlarda kullanılacak, hem çadır içinde hem çadır dışında 2 farklı soba yapmaya başladık. İldeki tüm varillerin toplanması için çalışma yürütüyoruz. Toplanan her varil sobaya dönüşüyor. Özellikle sahra çadırları için çok uygun sobalar bunlar. Çok ciddi ısınma sağlıyor. Bölgeye tırlarla aktarımını sağlıyoruz."

Bulut, ayrıca Şehit Türkmen Tekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin de ürettiği 40 bin ekmeğin bölgeye gönderildiğini sözlerine ekledi.

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