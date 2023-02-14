ARDAHAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde başlatılan karla mücadele çalışması tamamlandı.
Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolundaki ulaşım normale döndü.
Öte yandan ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu da karla mücadelenin ardından yeniden ağır tonajlı araçların geçişine açıldı.