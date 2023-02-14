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ARDAHAN (AA) - Yoğun kar ve tipi nedeniyle dün kapanan Ardahan-Şavşat kara yolunda ulaşım normale döndü.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapatılan kenti Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara mevkisinde başlatılan karla mücadele çalışması tamamlandı.

Kar küreme ve tuzlama çalışmasının ardından kara yolundaki ulaşım normale döndü.

Öte yandan ağır tonajlı araçların geçişine kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolu da karla mücadelenin ardından yeniden ağır tonajlı araçların geçişine açıldı.

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