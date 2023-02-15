Adıyaman'da enkazdan yaralı çıkarılan depremzede Ardahan'da ameliyat edildi

ARDAHAN (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkazdan yaralı çıkartılan kadın, yakınları tarafından getirildiği Ardahan'da başarılı bir ameliyat geçirdi.



Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Mimar Sinan Mahallesinde yaşayan Demir ailesi, kiralık oturdukları binanın 5. katında depreme yakalandı.

Enkaz altında kalan Fatma ve Ali Rıza çifti ile çocukları Nami Demir, çevredekilerin yardımıyla depremden yaklaşık 3 saat sonra bulundukları yerden çıkartıldı.

Baba ve oğlu hafif yaralı kurtulurken, anne Fatma Demir'in beli kırıldı.

Yakınlarınca Ardahan Devlet Hastanesine getirilen annenin buradaki tedavisi sürüyor.

Fatma Demir, AA muhabirine, depreme uykuda yakalandığını, bir anda üzerine briketlerin döküldüğünü söyledi.

- "Hayatta kaldığıma şükürler olsun"

Çok korktuğunu dile getiren Demir, "O an eşim ve oğlum depremin şok etkisinde kaldı. Ben, bize bağıranlara seslendim. Sesimden sonra bize yardıma geldiler. Hayatta kaldığıma şükürler olsun. Kocam, oğlum ve ben orada çok sıkıştık. Bugün Ardahan'da doktorlar beni ameliyat ettiler. Kendilerinden Allah razı olsun. Sağlığıma kavuştum. Çok şükür. Allah bir daha böyle bir acıyı bu millete yaşatmasın." dedi.

Ameliyatı yapan beyin cerrahı Alptekin Gül, Demir'in sağlık durumu son derece iyi olduğunu belirerek, "Teyzemiz kendi imkanıyla bize geldi, beli kırılmış. Şu an genel durumu gayet iyi. Ameliyat başarılı geçti. Genel durumu iyi, bundan sonra psikolojik bir süreç devam edecek." diye konuştu.

Ardahan Devlet Hastanesi Başhekimi Ertaç Özeroğlu da depremzede olarak bünyelerinde şuanda 2 hastanın tedavi gördüğünü belirtti.

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