Ardahan'da kapanan köy yollarının tamamı ulaşıma açıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da etkili olan kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarının tamamında karla mücadele çalışmalarının ardından ulaşım sağlandı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde etkili olan kar ve tipinin ulaşımı aksattığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince il genelinde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, yoldan kayarak çıkan ve kara saplanan bazı araçların da ekiplerce kurtarıldığını aktardı.

Özellikle dün tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köylerle bağlantının sağlandığını aktaran Öner, "Dün ulaşımın sağlanamadığı 84 köyümüzün tamamında ulaşım normale döndü. Yoğun kar yağışı ve tipi yer yer etkisini özellikle yüksek kesimlerde gösterebiliyor. Bu nedenle sürücülerimizin dikkatli ve tedbirli olmalarını istiyoruz." diye konuştu.

Öner, ulaşıma açılan köy ile kara yollarında ekiplerin genişletme çalışması yürüttüğünü belirtti.

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