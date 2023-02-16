Ardahan'da olumsuz hava koşulları yüksek kesimlerde ulaşımı aksatıyor

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ARDAHAN (AA) - Ardahan-Şavşat kara yolunda, olumsuz hava koşulları nedeniyle ağır tonajlı araç geçişine izin verilmiyor.

Kentte sabah saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimlerde tipiye dönüştü.

Görüş mesafesinin düşmesi ve buzlanma nedeniyle Ardahan'ı Karadeniz'e bağlayan Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi, ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı.

Damal-Posof-Türkgözü kara yolunda ise zincirsiz ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Karayolları 183. Şube Şefliği, yüksek noktalarda kar ve yoğun tipi ulaşımı aksattığı için sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.

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