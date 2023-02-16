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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ardahan'dan deprem bölgesi Hatay'a 61 özel harekat polisi gönderildi

AA

Ardahan'dan deprem bölgesi Hatay'a 61 özel harekat polisi gönderildi

ARDAHAN (AA) - Ardahan Emniyet Müdürlüğü, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'a, buradaki çalışmalara destek olmak üzere 61 özel harekat polisi gönderdi.

İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, AA muhabirine, deprem bölgesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi.

Depremin meydana geldiği ilk günden itibaren bölgedeki depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışıldığını vurgulayan Hayal, "Bugün gönderdiğimiz ekip Hatay'da görev yapacak. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle bölgedeki vatandaşlarımıza destek olmak, asayiş ve güvenlik hizmeti vermek amacıyla Özel Harekat Şube Müdürlüğümüzden 61 personel ve 7 aracımızı deprem bölgesine gönderdik." dedi.

Hayal, bölgeye daha önce de personel ve araç gönderildiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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