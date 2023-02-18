Ardahan'da kar nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında, ekiplerin çalışmalarının ardından yeniden ulaşım sağlandı.

Vali Hüseyin Öner, AA muhabirine, bölge genelinde etkili olan kar ve tipinin özellikle yüksek noktalarda ulaşımı aksattığını söyledi.

Karayolları 183. Şube Şefliği ve İl Özel İdaresi ekiplerince kent genelinde yoğun şekilde karla mücadele çalışması yürütüldüğünü ifade eden Öner, "22 köyümüzün yolu kapalıydı. Şu an itibarıyla tamamında ulaşım normale döndü. Yoğun kar ve tipi yer yer etkisini özellikle yüksek kesimlerde gösterebiliyor. Bu nedenle ekipler yollarda genişletme çalışması yürütüyor." dedi.



Öner, özellikle yüksek noktaları kullanacak sürücülerin, araçlarında takoz, çekme halatı ve zincir bulundurmasını istedi.

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