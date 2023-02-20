Ardahan'da öğrenciler dersbaşı yaptı

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ARDAHAN (AA) - Ardahan'da, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle uzatılan yarıyıl tatilinin ardından öğrenciler okullarına döndü.

Öğrenciler, ikinci yarıyılın başlaması dolayısıyla aileleriyle okullara gelerek dersbaşı yaptı.

Merkez 23 Şubat İlkokulu'na gelen öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Bulut, AA muhabirine, ilde 6 bin 765 öğrencinin dersbaşı yaptığını söyledi.

Öğrencilere başarı dileyen Bulut, "İlimizde ayrıca 48 depremzede öğrenci kaydını yaptırdı. Dönemimiz öğrencilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Bu yarıyıl dönemini de sorunsuz bitirmenin gayretinde olacağız." diye konuştu.

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